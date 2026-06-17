El regalo para papá costará en promedio $62.000 este año

A pocos días del Día del Padre, los comercios volvieron a encender una maquinaria conocida: carteles de descuentos, cuotas sin interés, reintegros bancarios y promociones especiales. Sin embargo, detrás de la campaña comercial aparece una realidad económica muy distinta a la de otros años. La expectativa de ventas existe, pero el consumidor llega a la fecha con una calculadora en la mano y una capacidad de gasto mucho más limitada.

Según un estudio de Focus Market, el gasto promedio previsto para el regalo de este año alcanzará los $62.000. La cifra permite tomar dimensión de cuánto pesa actualmente una celebración familiar en el presupuesto doméstico, especialmente en un contexto donde las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año.

El dato refleja una tendencia que atraviesa buena parte de la economía argentina: el consumo no desaparece, pero se vuelve mucho más selectivo. Las familias siguen buscando mantener tradiciones y celebraciones, aunque ajustando cantidades, comparando precios y esperando promociones de último momento.

La indumentaria aparece nuevamente como la categoría más elegida por los consumidores, concentrando un tercio de las preferencias. Detrás se ubican las experiencias, una categoría que incluye desde salidas gastronómicas hasta actividades recreativas, excursiones o jornadas de descanso. Más atrás aparecen vinos y bebidas premium, calzado, perfumería, tecnología y herramientas.

La fotografía comercial de este Día del Padre muestra además un cambio importante en los hábitos de compra. Los centros comerciales a cielo abierto lideran las preferencias con el 33% de las elecciones, seguidos por el comercio electrónico con el 27%. Los shoppings mantienen una participación relevante, mientras supermercados y outlets capturan una porción menor del mercado.

Dentro del universo digital, las páginas oficiales de las marcas y los marketplaces concentran la mayor parte de las operaciones. Las redes sociales continúan creciendo como canal de venta, aunque todavía lejos de los principales actores del comercio electrónico.

Un consumo que sigue caminando con cautela

El comportamiento de los compradores revela una característica que se repite desde hace varios meses: las decisiones se toman sobre el final. Las reservas impulsivas prácticamente desaparecieron y las promociones se transformaron en una condición necesaria para cerrar una venta.

La estabilidad de precios observada durante los últimos meses no logró traducirse todavía en una recuperación sólida del consumo. Por el contrario, muchos hogares siguen administrando ingresos que quedaron rezagados frente al costo de vida acumulado durante los últimos años.

Por eso las entidades financieras, los bancos y las billeteras virtuales se convirtieron en protagonistas de esta campaña. Cuotas, descuentos y reintegros funcionan como una herramienta para sostener operaciones que de otra manera probablemente no se concretarían.

Las opciones más económicas para regalar arrancan en valores cercanos a los $10.000 y $20.000, con productos vinculados al mate, accesorios o artículos personalizados. Los regalos de gama media se ubican entre $30.000 y $40.000, mientras que las propuestas más buscadas rondan entre los $50.000 y $60.000, un rango donde aparecen prendas, herramientas, vinos de calidad y artículos de cuero.

El Día del Padre sigue siendo una fecha de fuerte valor emocional para las familias argentinas. Pero también funciona como un termómetro económico. Porque cuando un regalo promedio cuesta $62.000 y gran parte de las compras dependen de descuentos o financiación, el dato no habla solamente de una celebración. Habla, sobre todo, del bolsillo de una sociedad que todavía mira cada gasto dos veces antes de decidirse a abrir la billetera.