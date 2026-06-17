Crecen enfermedades ligadas a la pobreza y preocupa el deterioro social

Hay estadísticas que no solo describen una situación sanitaria. También cuentan una historia social. Los últimos datos epidemiológicos difundidos a nivel nacional muestran un crecimiento significativo de enfermedades que durante años parecían bajo control o con circulación limitada. El fenómeno preocupa porque, más allá de cada diagnóstico particular, aparece una constante que atraviesa a casi todos los casos: las condiciones de vida.

La tos convulsa o coqueluche registró un aumento cercano al 300% respecto de los valores históricos esperados. La hepatitis A mostró un crecimiento superior al 150%. La leptospirosis avanzó más de un 80% y las intoxicaciones por monóxido de carbono superaron ampliamente los registros habituales para esta época del año.

Miradas por separado, cada una de estas enfermedades tiene causas específicas. Pero cuando aparecen juntas, en simultáneo y con semejante intensidad, los especialistas suelen prestar atención a un factor común: la vulnerabilidad social.

En los barrios populares del Conurbano y de numerosas ciudades del país, los problemas sanitarios rara vez llegan solos. La falta de acceso regular a servicios básicos, las dificultades para sostener tratamientos médicos, las viviendas con deficiencias estructurales o los problemas de saneamiento suelen formar parte de una misma realidad cotidiana.

La leptospirosis, por ejemplo, mantiene una relación directa con ambientes donde proliferan roedores y existen problemas de drenaje o acumulación de agua contaminada. La hepatitis A históricamente estuvo vinculada al acceso desigual al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados. Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse cuando las familias recurren a sistemas precarios de calefacción durante los meses más fríos.

Cuando la prevención pierde terreno

Uno de los datos que más inquieta a los especialistas es el crecimiento de enfermedades inmunoprevenibles como la coqueluche. Durante décadas, las campañas de vacunación permitieron reducir drásticamente su circulación. Sin embargo, cualquier caída en las coberturas o dificultades de acceso al sistema sanitario pueden abrir espacios para que estos cuadros reaparezcan.

La salud pública tiene una característica particular: sus resultados suelen verse mucho tiempo después de las decisiones que se toman. Una campaña de vacunación que no se realiza, un centro de salud que pierde recursos o una obra de infraestructura sanitaria que se posterga no generan consecuencias inmediatas. Pero con el paso de los meses y los años, los efectos comienzan a hacerse visibles.

Por eso los epidemiólogos suelen observar no solo los casos, sino también el contexto en el que aparecen. El crecimiento simultáneo de enfermedades asociadas a la pobreza, la precariedad habitacional y los déficits de infraestructura sanitaria funciona como una señal que merece atención.

Eso no significa que exista una única causa detrás de cada brote o aumento estadístico. Las dinámicas epidemiológicas son complejas y responden a múltiples factores. Sin embargo, tampoco resulta sencillo ignorar que las políticas de prevención, vacunación, saneamiento y atención primaria forman parte de la primera línea de defensa frente a este tipo de problemas.

En definitiva, los números no hablan únicamente de bacterias, virus o intoxicaciones. Hablan también de barrios, viviendas, ingresos familiares y acceso a derechos básicos. Porque cuando las enfermedades que más crecen son justamente aquellas vinculadas con la pobreza, la pregunta deja de ser solamente sanitaria. Pasa a ser social.

Y allí aparece el verdadero desafío: fortalecer las redes comunitarias, sostener la prevención y garantizar que la salud siga siendo una herramienta de igualdad. Porque cuando una enfermedad prevenible vuelve a ganar terreno, el problema nunca es solamente médico. Es una señal de que algo más profundo necesita atención.