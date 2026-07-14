La Provincia aumenta un 15% los fondos para comedores escolares y asistencia alimentaria

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una de las principales políticas de asistencia que sostiene la alimentación diaria de más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses. La actualización comenzará a regir en agosto y elevará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, consolidando un incremento acumulado del 49,58% durante 2026, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

El anuncio fue realizado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien remarcó que el esfuerzo presupuestario busca acompañar a las familias en un contexto económico complejo. Además, confirmó que desde septiembre también se aplicará una suba del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, programas destinados al cuidado, la alimentación y el acompañamiento de niños, niñas y jóvenes en toda la provincia.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles. Fue en el marco de una conferencia de prensa celebrada este lunes por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

"Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes”, dijo Larroque, e hizo referencia a la necesidad de acompañar a las familias bonaerenses en ese momento tan difícil.

El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (33,2%). De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes bonaerenses.

Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026.

Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.

“Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos”, remarcó Larroque, y agregó: “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei”.