La confianza del consumidor cayó 5% y el golpe fue más duro en los hogares pobres y el Conurbano bonaerense

La recuperación del consumo que el Gobierno esperaba consolidar volvió a encontrar un límite. En julio, la confianza de los consumidores registró una nueva caída y dejó una señal que trasciende las estadísticas: el deterioro golpea con mayor intensidad allí donde la economía cotidiana está más ajustada. Los hogares de menores ingresos fueron los más afectados y el Gran Buenos Aires volvió a ubicarse como la región con peor desempeño del país, según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador descendió 4,78% respecto de junio y se ubicó en 40,67 puntos. En la comparación interanual, la caída alcanzó el 12,30%, mientras que desde el máximo registrado en enero de 2025 el retroceso acumulado ya supera el 14%. Los datos muestran un fenómeno que excede el humor de los consumidores: las expectativas económicas empiezan a perder consistencia incluso en un contexto de desaceleración de la inflación.

El ajuste impacta con más fuerza donde los ingresos son más bajos

La mayor señal de alarma aparece al observar cómo se distribuye esa caída. Entre las familias de menores ingresos, la confianza se desplomó 11,47% en apenas un mes y quedó 20,42% por debajo del nivel registrado un año atrás. En contraste, entre los hogares de mayores recursos la baja mensual fue de solo 1,45%, con un retroceso interanual del 7,70%.

La brecha entre ambos segmentos prácticamente se duplicó en un mes. Mientras el índice alcanzó 43,45 puntos entre los hogares de ingresos altos, en los sectores de menores recursos cayó hasta 35,99 puntos. Detrás de esa diferencia aparecen hogares que ven deteriorarse simultáneamente su percepción sobre la situación económica personal, las perspectivas generales del país y la posibilidad de realizar consumos importantes.

La evaluación de la situación personal retrocedió 11,93% entre los sectores de menores ingresos. La visión sobre la economía nacional cayó 11,87% y hasta la predisposición para comprar bienes durables o una vivienda disminuyó 10,20%. En otras palabras, el deterioro no se limita al presente: también afecta las expectativas sobre el futuro.

El otro dato que sobresale del informe es territorial. El Gran Buenos Aires registró la caída regional más pronunciada del país. Allí el índice retrocedió 6,35% durante julio y quedó en apenas 38,12 puntos, el nivel más bajo entre todas las regiones relevadas. La Ciudad de Buenos Aires también mostró un fuerte descenso, del 6,24%, mientras que el Interior registró una baja mucho más moderada, de 1,68%, manteniendo además el nivel de confianza más elevado.

La diferencia no resulta menor. El Conurbano concentra buena parte del empleo informal, de los trabajadores con ingresos más sensibles a la pérdida de poder adquisitivo y de los hogares donde el consumo depende casi exclusivamente del salario mensual. Cuando el índice se deteriora con mayor fuerza allí, el dato deja de ser únicamente estadístico para transformarse en un termómetro de la economía real.

Otro aspecto relevante del trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella es que la mayor caída se produjo en las expectativas futuras, que retrocedieron 7,19% mensual, por encima del descenso registrado en la percepción sobre las condiciones actuales. Es decir, el problema ya no pasa solamente por cómo llegan las familias a fin de mes, sino por la creciente incertidumbre respecto de los próximos meses.

La desaceleración de la inflación continúa siendo uno de los principales argumentos del programa económico oficial. Sin embargo, los indicadores de confianza muestran que estabilizar los precios no alcanza por sí solo para reconstruir el ánimo de los consumidores. Cuando quienes más pierden confianza son los hogares de menores ingresos y el golpe se concentra en el Conurbano bonaerense, el mensaje que deja la economía real es bastante más complejo que el que muestran los índices de precios.