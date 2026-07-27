Por primera vez encuesta muestra que el rechazo a Milei supera al voto antiperonista y suma problemas al oficialismo

La política argentina suele moverse por adhesiones débiles y rechazos intensos. Durante más de una década, el antiperonismo fue el combustible electoral capaz de unir sectores que pensaban distinto en casi todo, salvo en impedir el regreso del PJ al poder. Esa lógica sostuvo la victoria de Mauricio Macri en 2015 y volvió a funcionar con Javier Milei en 2023. Pero los números empiezan a insinuar que ese mecanismo podría estar perdiendo eficacia.

Un estudio nacional realizado por la consultora Proyección entre el 1 y el 10 de julio, sobre 1.817 casos y con un margen de error de +/-2,3%, detectó por primera vez un dato políticamente significativo: el rechazo a una eventual continuidad de Milei supera al voto antiperonista. La distancia es de apenas 2,6 puntos porcentuales, insuficiente para hablar de un cambio consolidado, pero suficiente para encender alarmas en la Casa Rosada.

El trabajo muestra que el 40,1% de los consultados estaría dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia únicamente para impedir la reelección del actual Presidente. Del otro lado, el 37,5% aceptaría hacer el mismo sacrificio electoral para evitar el regreso del peronismo.

En términos estrictamente políticos, la diferencia no cambia una elección. Cambia algo más delicado: el sentido de la polarización.

Cuando el rechazo cambia de dueño

La estrategia de La Libertad Avanza se apoyó desde el inicio en una premisa simple: mientras el peronismo siguiera siendo el adversario más rechazado del sistema, el oficialismo tendría margen para conservar competitividad incluso en contextos económicos adversos. Esa arquitectura fue funcional durante casi tres años.

Ahora aparece una variable distinta. El rechazo comienza a desplazarse hacia quien gobierna. No significa que el peronismo haya recuperado centralidad ni que Milei haya perdido su núcleo duro. Significa que el "voto en contra" ya no tiene un único destinatario.

Los otros datos del relevamiento ayudan a completar ese mapa. Las opciones que expresan continuidad del actual gobierno suman 39,4%. Allí conviven quienes respaldan sin cambios la gestión libertaria y quienes aceptarían una continuidad con correcciones de rumbo.

En cambio, el deseo de reemplazar la administración nacional alcanza el 51,5%. Dentro de ese universo, el 37,8% prefiere un gobierno cercano al peronismo y el 13,7% opta por una alternativa no peronista. El resto permanece indeciso.

La diferencia tampoco habilita triunfalismos. Más bien describe un escenario donde el oficialismo dejó de monopolizar la idea de cambio y comienza a convivir con un desgaste propio de quien ya ocupa el poder.

El estudio también vuelve a mostrar otro fenómeno persistente: la crisis de representación. El 42,5% de los encuestados afirma no sentirse identificado con ninguna corriente ideológica. Es un dato que explica buena parte de la volatilidad del electorado argentino. Los votantes cambian antes que las etiquetas.

En paralelo, otro tramo de la misma encuesta había registrado un escenario de empate técnico entre Milei y Axel Kicillof en un eventual balotaje presidencial de 2027. La combinación de ambos indicadores deja una conclusión política relevante: el Presidente sigue siendo competitivo, pero ya no parece correr con la ventaja estructural que le otorgaba el rechazo al peronismo.

En política, las encuestas no eligen presidentes. Apenas fotografían un instante. Pero algunas imágenes tienen más peso que otras. Y esta muestra algo que hasta hace pocos meses parecía improbable: el oficialismo empieza a descubrir que gobernar también implica convertirse en el blanco principal del voto castigo. La pregunta ya no es cuánto resiste el peronismo. La pregunta empieza a ser cuánto tiempo puede Milei seguir viviendo del rechazo ajeno cuando el rechazo comienza a llevar su propio nombre.

La lectura más interesante del relevamiento no pasa únicamente por quién aparece algunos puntos arriba o abajo, sino por la composición de ese electorado. La gestión libertaria mantiene un piso de apoyo relevante, pero el crecimiento del rechazo sugiere que el desgaste comienza a perforar segmentos que hasta hace pocos meses acompañaban al oficialismo por contraste con el pasado más que por entusiasmo con el presente. En otras palabras, el "mal menor" empieza a dejar de ser una categoría exclusiva del peronismo. Ese fenómeno modifica la lógica de la campaña hacia 2027 porque obliga a La Libertad Avanza a defender una gestión concreta y no solamente una identidad rupturista. Gobernar siempre es más difícil que prometer.

Para el peronismo, sin embargo, el dato tampoco habilita celebraciones anticipadas. Que aumente el rechazo a Milei no significa automáticamente una recuperación de la confianza hacia sus principales dirigentes. De hecho, el propio estudio muestra un electorado extraordinariamente fragmentado, con un 42,5% que no se identifica con ninguna corriente ideológica tradicional. Allí aparece el verdadero territorio en disputa. No es un voto cautivo de ningún espacio, sino un segmento que cambia de preferencia con rapidez según la economía, los liderazgos y la percepción de futuro. En ese terreno, más que las identidades partidarias, pesan los resultados concretos y la credibilidad de quien promete administrarlos.