Brasil endurece el tono contra Milei: un ministro lo llamó "payaso" y escala el conflicto bilateral

Las palabras dejaron de ser un recurso de campaña para convertirse en un problema de Estado. La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de "payaso" al presidente Javier Milei, en respuesta a los agravios que el mandatario argentino lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a San Pablo.

La respuesta no llegó desde un dirigente opositor ni desde un analista televisivo. Llegó desde el corazón del gabinete económico brasileño, una señal política que expone hasta qué punto la tensión bilateral abandonó el terreno de la retórica para instalarse en la agenda institucional de ambos países.

La secuencia comenzó cuando Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y volvió a cargar contra Lula, a quien calificó de "ladrón". También utilizó un discurso cargado de definiciones ideológicas para advertir que Brasil corría el riesgo de repetir el camino que, según su visión, llevó a la Argentina a la crisis.

La réplica no tardó. Durigan sostuvo públicamente que "el payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil a hablar sobre Brasil", al tiempo que defendió la situación económica de su país y recordó que indicadores como el riesgo país, la deuda pública y la inflación muestran un desempeño más favorable que los argentinos.

Un conflicto político que trasciende los insultos

Más allá del intercambio de descalificaciones, la discusión revela un problema mayor. Brasil no es un actor cualquiera dentro de la política exterior argentina. Es el principal socio comercial del país, el principal destino de buena parte de las exportaciones industriales y el socio estratégico del Mercosur.

En ese contexto, la escalada verbal adquiere otra dimensión. No se trata solamente de un enfrentamiento entre dos presidentes con visiones ideológicas opuestas. Se trata de una tensión que involucra la relación institucional entre dos Estados cuya integración económica lleva décadas.

La señal más evidente llegó desde Itamaraty. El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia sin una fecha definida para su regreso. A eso se sumó otro dato que en el mundo diplomático tiene peso propio: desde el gobierno de Lula remarcaron que Milei no notificó oficialmente su visita al Ejecutivo brasileño antes de viajar a San Pablo.

Lejos de Brasilia, el mandatario argentino fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, aliado del bolsonarismo, quien incluso le otorgó la Orden de Ipiranga, la máxima distinción del estado de San Pablo. El gesto terminó profundizando la lectura de que la visita tuvo un marcado contenido político interno brasileño.

Paradójicamente, el propio Durigan reconoció durante la misma entrevista que Brasil enfrenta desafíos económicos vinculados a las altas tasas de interés y al costo del financiamiento. Pero eligió separar esa discusión de la disputa abierta por Milei, dejando en claro que una cosa es debatir modelos económicos y otra muy distinta convertir la política exterior en un escenario de agravios personales.

En geopolítica, los insultos rara vez quedan archivados como simples exabruptos. Pueden convertirse en señales que condicionan negociaciones, enfrían vínculos y alteran equilibrios construidos durante años. Cuando el adversario es, al mismo tiempo, el principal socio comercial del país, la pregunta ya no es quién ganó la discusión. La verdadera incógnita es cuánto puede costar haberla provocado.