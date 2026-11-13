FESIMUBO informó que la Justicia ordenó reincorporar a un delegado municipal

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) reclamó a la Municipalidad de Florencio Varela que reincorpore a Osvaldo Roberto Martínez, dirigente del Sindicato de Empleados Municipales del distrito. El pedido se apoya en un fallo que, de acuerdo con el comunicado sindical, ordena tanto la restitución del trabajador como el pago de los salarios caídos. Hasta el momento no se conoce una respuesta municipal sobre cuándo o cómo se cumpliría esa decisión.

Para FESIMUBO, la discusión va más allá de la cesantía de Martínez. La federación vincula el conflicto con la decisión del sindicato varelense de adherir a la organización provincial y sostiene que en el caso también se discutió la libertad de los trabajadores para organizarse. Según su interpretación, el tribunal se pronunció además sobre el reconocimiento de la entidad en Florencio Varela. Sin el texto completo de la sentencia, no es posible precisar qué resolvió sobre ese punto ni establecer si el fallo quedó firme.

La federación estima que el conflicto podría costarle al Municipio más de $50 millones. En esa cuenta incluye los sueldos que Martínez dejó de percibir, sus actualizaciones, los intereses y las costas del proceso. La cifra es un cálculo gremial: no se conoce una liquidación judicial que fije ese monto ni hay confirmación de que la Comuna haya efectuado el pago.

Para Martínez, el reclamo tiene dos resultados concretos: volver al puesto del que fue apartado y cobrar por el tiempo que permaneció cesante. FESIMUBO sostiene que obtuvo una orden judicial en ambos sentidos. Lo que todavía no está confirmado es que el trabajador haya retomado sus tareas o percibido los salarios reclamados.