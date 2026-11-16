Remediar: un amparo reclama que Nación garantice las entregas

Para quien sigue un tratamiento y retira su medicación en la salita del barrio, la consulta resuelve una parte del problema. La otra es conseguir lo que le indicaron y tenerlo a tiempo para la próxima dosis.

Ese es el punto que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevó a la Justicia con un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación por los cambios en el programa Remediar.

Según la organización, Nación redujo tanto las entregas como la lista de medicamentos que distribuye a los centros públicos de atención primaria. El CELS pidió que se garantice el suministro y solicitó una medida cautelar para proteger el acceso a los tratamientos mientras se tramita la causa.

A quiénes alcanza en el Sur

Un paciente de Quilmes que recibe su medicación en un centro público y carece de obra social o prepaga está comprendido en el reclamo. Lo mismo ocurre en Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y el resto de los distritos bonaerenses. El expediente tramita en La Plata, pero lo que define su alcance es la situación de los pacientes en toda la provincia.

El 3 de noviembre, el CELS informó que el Juzgado Federal N° 4 de La Plata había admitido e inscripto la acción colectiva. Esa decisión abrió el trámite. En la comunicación de esa fecha, la cautelar figuraba como un pedido de la organización.

El juzgado aún debía resolver si correspondía ordenar alguna medida sobre las entregas mientras estudiaba el reclamo de fondo.

En el Conurbano Sur queda una pregunta que se responde centro por centro: qué medicamentos recibió cada salita, en qué cantidad y cuándo fue la última entrega. La presentación del CELS cuestiona la política nacional de distribución. Para saber cómo repercute en un barrio hacen falta también los registros locales, los que permiten establecer si una persona pudo retirar el tratamiento indicado o tuvo que volver otro día.