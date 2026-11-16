Inclusión en Lomas de Zamora: rodemos Juntos volvió a las calles de Parque Barón

La ONG Esperanza Hoy y Siempre celebró su aniversario con la quinta edición de una jornada dedicada a la espina bífida y la hidrocefalia. La propuesta fue una maratón gratuita, abierta a las familias del barrio.
 
Región16/11/2026

3Iparraguirre al 475 fue el punto elegido por Esperanza Hoy y Siempre para la quinta edición de Rodemos Juntos. La organización convocó a los vecinos de Parque Barón este domingo 15 de noviembre a las 11. Hasta quienes se enteraran a último momento podían acercarse: la inscripción previa era opcional y tampoco hacía falta tener experiencia deportiva.

 

La entidad, que preside Estefanía Romero, llevó al barrio dos temas que forman parte de su trabajo cotidiano: la espina bífida y la hidrocefalia.

 

El recorrido previsto pasaba por Iparraguirre, Guaraní, Terrada y Santa Mónica. La invitación alcanzaba a personas de distintas edades, tanto a quienes quisieran participar de la maratón como a quienes prefirieran acompañar a las familias y conocer la tarea de la ONG.

 

La jornada, declarada de interés municipal, coincidió con el aniversario de Esperanza Hoy y Siempre. Sol Tischik, jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, contó que participó de la actividad y acompañó a la organización en el festejo.

 

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