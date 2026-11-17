Para recuperar el gas, los vecinos de Remedios de Escalada recibieron este lunes una instrucción precisa: quedarse en sus casas o locales para atender a la cuadrilla. Para conseguir una respuesta de MetroGAS sobre las pérdidas que les dejó la explosión del viernes 13, varios tuvieron que ir hasta Banfield. En la puerta de la distribuidora, en Larroque 199, el reclamo fue por algo que el cronograma de reconexión deja pendiente: quién se hará cargo de los daños y de los días que un comercio lleva con la persiana baja.

El Municipio de Lanús anunció que MetroGAS trabajaría durante las siguientes 48 horas para restituir el suministro fuera del perímetro cerrado por los peritajes. Una vez habilitado el gas en cada inmueble, Edesur avanzaría con la conexión eléctrica dentro del mismo plazo. Para quienes tienen una casa o un negocio en la zona restringida, la espera es otra. El cronograma no les da permiso para entrar ni les pone fecha de regreso.

MetroGAS conoce la magnitud del daño desde el viernes. Según sus propios registros, recibió el primer aviso por la fuga a las 9.44 y ubicó el estallido a las 10.50. Defensa Civil de Lanús sostuvo que el sistema local de emergencias se activó recién después de la explosión.

Son 66 minutos sobre los que la empresa debe una explicación pública. La investigación determinará quién tomó cada decisión. Entretanto, la distribuidora puede informar a qué hora advirtió del peligro a las autoridades locales y qué medidas tomó para proteger a quienes seguían en la cuadra. Ninguna de esas respuestas necesita esperar una sentencia.

La asistencia que se anuncia y la que llega

El domingo, MetroGAS informó que brindaba contención psicológica, ayuda económica y apoyo para traslados y alojamiento a familiares de empleados afectados. Este lunes, allegados al operario que permanece desaparecido dijeron que ellos no habían recibido el acompañamiento psicológico y económico mencionado por la compañía. Su testimonio se refiere a su propia situación. Merece una respuesta directa: qué asistencia tiene disponible esa familia, con quién puede hablar y cuándo la va a recibir.

La identificación del cuerpo hallado en el lugar seguía pendiente de las pericias.

En Escalada, el Municipio dispuso el lunes tres postas de atención: Beltrán e Hipólito Yrigoyen, Iberlucea y Garay, e Iberlucea y Di Giorno. También anunció ayuda económica de urgencia para los damnificados del epicentro y exenciones de tasas municipales para los locales del centro comercial. El alivio sobre tributos provinciales requiere tratamiento en la Legislatura bonaerense.

A MetroGAS le toca explicar cómo va a recibir, evaluar y responder los reclamos por daños. Una exención municipal puede aliviar el próximo vencimiento de un comerciante. La reparación de su local sigue costando plata. Es inadmisible que quien perdió días de trabajo tenga que perder otro más viajando hasta una oficina para averiguar quién va a atender su caso.

Tres pérdidas junto a la estación Lanús

El lunes por la mañana, Bomberos y Defensa Civil intervinieron en Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, junto a la estación Lanús. El jefe de Bomberos, Gabriel Sandoval, informó que los equipos habían trabajado sobre tres pérdidas y que, al momento de su parte, una seguía en reparación. Hubo desvíos de tránsito. Sandoval explicó que, terminados los trabajos, quedaba verificar las condiciones de la atmósfera. Su estimación de que podrían concluir después del mediodía no confirmaba el cierre del operativo.

MetroGAS sostuvo que este episodio era independiente de la rotura de la cañería de media presión en Escalada. El parte de Bomberos describió la intervención junto a la estación. En el barrio de la explosión, en cambio, el plazo que las familias tienen por delante es el de las reconexiones. Cuando se cumplan esas 48 horas, MetroGAS deberá decir cuántos hogares recuperaron el servicio, qué pasó con los que sigan esperando y quién responderá, con nombre y plazo, a los vecinos que este lunes fueron a buscarla a Banfield.