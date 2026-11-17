Una netbook que no arranca plantea la primera pregunta del taller: ¿se rompió una pieza, falló el sistema o está bloqueada? En la Escuela Secundaria Técnica N° 2 de Temperley, los alumnos aprenden a distinguir esos problemas con computadoras que quedaron fuera de uso. La reparación de equipos es una de las prácticas que la comunidad podrá conocer este jueves, cuando los estudiantes de distintos años presenten lo que hicieron durante el ciclo lectivo.

La experiencia se llama Reparo tu Netbook y funciona mediante convenios con el Municipio y la Dirección de Tecnología Educativa. El diagnóstico orienta el trabajo: un bloqueo requiere una intervención distinta a la de una rotura. Cuando consiguen recuperar el equipo, los estudiantes pueden comprobar el resultado de su tarea en una computadora que vuelve a servir.

Del taller a los proyectos del último ciclo

En el recorrido por la escuela convivirán los oficios y la informática. Los primeros talleres acercan a los chicos a la carpintería, la herrería y la electricidad. En los años superiores, esos saberes se cruzan con la electrónica y la programación. La impresión 3D suma otra posibilidad: pasar de un diseño en pantalla a una pieza que se puede probar y ajustar.

Según el director Hugo Campodónico, algunos grupos eligieron trabajar sobre dificultades que enfrentan personas con discapacidad en sus actividades cotidianas. En la muestra presentarán los dispositivos de apoyo que desarrollaron como parte de su formación. Las familias podrán conocer tanto el trabajo realizado como el problema que cada grupo se propuso resolver.

La Técnica 2 tiene 513 estudiantes y cinco laboratorios de computación. Abrió sus puertas en 1977 y en 2012 incorporó la especialidad de programación. A un año de cumplir medio siglo, la escuela mostrará en una misma jornada cuánto de aquella formación de taller sigue presente en la manera de reparar una máquina o construir un dispositivo.