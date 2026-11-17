En la muestra anual del Instituto Técnico Florentino Ameghino de Berazategui, el curso de 7° B de Electrónica tuvo una tarea que empezó antes de que llegara el público. Los estudiantes prepararon los contenidos de una radio abierta y el sábado 7 de noviembre se repartieron el trabajo al aire: hicieron entrevistas, grabaron locuciones y manejaron la consola y la computadora. La jornada fue parte de un proyecto de la escuela para recuperar y modernizar su radio.

Juan C. Benavente coordinó las prácticas profesionalizantes y el trabajo con Uniendo Voces, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Antes de la muestra, las graduadas Priscila Martínez y Antonella Arcuri dieron una clase de radio y uso de la voz para alumnos de segundo y séptimo año. El sábado hubo además una actividad de radioafición con el acompañamiento del Radio Club Quilmes.

Del guion al estudio

En Bernal, el micrófono pasó a manos de estudiantes que se preparan para enseñar en la primaria. El viernes 13 de noviembre, alumnos del Profesorado de Educación Primaria del ISFDyT N° 24 Bernardo Houssay terminaron de grabar sus radioteatros en el aula-estudio 9 de la UNQ.

Los guiones nacieron en la materia Arte y Educación, a cargo de Marcela B. Velázquez. Los futuros maestros escribieron las historias, ensayaron los diálogos y les pusieron voz en el estudio. La edición y el montaje quedaron en manos del equipo universitario de Uniendo Voces.

Para quienes se forman como docentes, el radioteatro tiene un interés que va más allá de la grabación. Una pausa puede cambiar el sentido de una frase escrita y una misma línea suena distinta según quién la diga. Ese pasaje del papel a la voz es parte de la experiencia que podrán llevar a sus propias aulas.