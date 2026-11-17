Quien encuentra un perro en la calle puede saber en qué esquina está y qué le pasa, pero difícilmente sepa qué refugio queda cerca o quién podría acercarse. Ese es el problema que cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora buscan resolver en Esteban Echeverría. Su proyecto, Una Pata +, reunirá en una plataforma los avisos de los vecinos y los recursos de asistencia disponibles en el distrito.

La propuesta contempla distintas maneras de participar. Un vecino podría registrar el lugar donde vio al perro y difundir el aviso. Otro, aunque no tenga espacio para alojarlo, podría aportar materiales, hacer una donación u ofrecer parte de su tiempo. Para los refugios, la utilidad estaría en que esas colaboraciones lleguen a una organización cercana a la persona que quiere ayudar.

La idea tomó forma en Diseño Multimedial, materia de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. El equipo está integrado por Lucía Telmo, Melany Samaniego, Martín Sosa y Silvana Argañaráz. Los docentes Sebastián Violante y Marcelo Ostres están a cargo de la cátedra.

Los estudiantes eligieron Esteban Echeverría para la primera etapa. La plataforma sigue en desarrollo y el equipo apunta a habilitarla a fines de noviembre. Una vez en marcha, el alcance de cada aviso dependerá de la red que logren reunir: desde quien conoce un refugio del barrio hasta quien puede ir a buscar al animal.