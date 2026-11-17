En La Colonia, la principal exigencia de los vecinos es que los patrulleros recorran el barrio con regularidad. Quienes acompañaron el reclamo cuestionan que la presencia policial se haga más visible cuando un hecho toma repercusión. Con 107 firmas, llevaron el pedido al Municipio de Florencio Varela para que la vigilancia se sostenga también cuando el episodio deja de ser noticia.

Dos hechos recientes preocuparon al barrio. Una comerciante sufrió un asalto y, según relataron vecinos, durante la madrugada del jueves 12 de noviembre intentaron entrar a una vivienda. En el petitorio, los firmantes plantearon qué medidas esperan para poder abrir un negocio, salir de su casa o volver de noche con mayor seguridad.

Una parte del reclamo se puede atender desde las cuadrillas municipales. Los vecinos señalaron calles que necesitan mantenimiento, accesos en mal estado y sectores donde el pasto crecido reduce la visibilidad. Pidieron además mejoras en el alumbrado. Para quien vuelve a pie, poder ver el tramo que le falta hasta su casa es una preocupación tan concreta como saber si hay un móvil recorriendo la zona.

Con el escrito ya presentado, los firmantes esperan precisiones sobre la continuidad del patrullaje y los plazos para los trabajos barriales. El pedido que llevaron al Municipio tiene esa doble exigencia: coordinar la prevención con la Policía y poner fecha a las tareas de iluminación, arreglo de calles y desmalezado que reclama La Colonia.