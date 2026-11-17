En el marco del Programa Oftalmológico EcheVERría, el Municipio de Esteban Echeverría junto con la concejal local, Magui Gray, entregó 373 pares de lentes a estudiantes de dos escuelas primarias y una escuela secundaria.



En la Escuela Primaria N° 51 de El Jagüel se entregaron 69 anteojos, en la Escuela Primaria N° 41 de Monte Grande se distribuyeron 174 pares y en la Escuela Secundaria N° 43 de Monte Grande se entregaron otros 130 anteojos. Anteriormente, profesionales de la salud del Municipio asistieron a dichos establecimientos para realizar controles de agudeza visual y así determinar quiénes necesitaban anteojos.

Luego, cada estudiante eligió los marcos de los lentes que hoy se entregaron de forma gratuita en esas escuelas.



El Programa Oftalmológico EcheVERría es una política pública local destinada a la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de problemas de visión, garantizando el acceso a la salud visual y mejorar la calidad de vida de quienes no pueden acceder a este servicio. En lo que va de 2026, mediante este programa ya se entregaron 2.345 pares de anteojos.