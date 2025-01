Por Florencia Belén Mogno.

El mundo de la música día a día sorprende con nuevas propuestas que fusionan géneros y emociones. Un ejemplo de esto es “Me Quedaré”, el último lanzamiento de la artista chileno-croata Kella Stambuk. Se trata de una canción que destaca por su mezcla de rock, soul y pop. La pieza se caracteriza por su dinámica energética y sus matices vocales envolventes, que invitan a vivir un viaje sonoro único y profundo.

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con Kella Stambuk, para conocer más detalles sobre su más reciente estreno que implicó no sólo el lanzamiento del single sino también la presentación de un videoclip.

La cantautora ha logrado posicionarse como una de las voces más innovadoras de la escena contemporánea. Con su estilo único, Kella fusiona géneros que le permiten crear una propuesta musical que refleja su evolución personal y artística.

Los sonidos que se combinan

En primer lugar, ¿cómo describirías la evolución de tu música desde tus primeros álbumes hasta este nuevo sencillo, "Me Quedaré"?

K.S: Mi música ha evolucionado de una forma natural y muy introspectiva. En mis primeros álbumes, mi enfoque estaba muy centrado en contar mis propias historias a través de letras sinceras, pero con una sonoridad más minimalista, más enfocada en el funk y el pop. Con el tiempo, he experimentado con diferentes texturas sonoras, integrando más capas y trabajando con géneros más ricos en matices como el rock, el funk, el soul y la electrónica. “Me Quedaré” es un reflejo de ese camino, buscando un sonido más arriesgado y maduro, pero siempre fiel a la honestidad en las letras. Es un paso importante en mi evolución, donde busco consolidar una identidad sonora que resuene tanto conmigo como con los oyentes.

A lo largo de tu carrera, ¿qué elementos consideras fundamentales para mantener tu esencia artística?

K.S: Para mí, lo más importante es la autenticidad. A lo largo de mi carrera, he aprendido a escucharme y a dejar que mis emociones guíen mi proceso creativo, independientemente de las tendencias del momento. Aunque mi música ha experimentado cambios en los géneros, mi esencia sigue siendo la misma: contar historias sinceras y transmitir sentimientos profundos. Además, siempre trato de mantener una conexión genuina con mi público, pues creo que esa relación es fundamental para sostener mi carrera a lo largo del tiempo.

¿De qué manera crees que tu herencia chilena-croata ha influido en tu estilo y propuesta musical?

K.S: Mi herencia chilena-croata y la influencia de mi madre han sido esenciales en mi música. Mi madre, con su fortaleza y sensibilidad, me enseñó a ser auténtica y a conectar con mis emociones al interpretar. Mi voz refleja esa mezcla de raíces: una melancolía suave y una calidez cercana que intento transmitir de manera sincera para llegar al corazón de quien escucha.

Al ser una artista que domina varios instrumentos, ¿cómo afecta esto a tu proceso creativo y a la producción de tus canciones?

K.S: Tocar varios instrumentos me permite tener una visión más completa de la producción musical. Al ser intérprete de varios instrumentos, puedo crear la base de mis canciones desde un lugar más personal, ya sea desde la guitarra, el piano o la percusión. Cada instrumento aporta algo único a la canción, y esto me permite explorar diversas texturas y colores. Mi capacidad de “ver” la música desde distintos puntos de vista me ayuda a tener una mayor libertad creativa a la hora de experimentar.

En esa línea, "Me Quedaré" tiene una metáfora etérea y profunda, ¿qué emociones o reflexiones esperas despertar en quienes la escuchan?

K.S: “Me Quedaré” es una canción sobre la permanencia y el compromiso en una relación emocional profunda. Espero que quienes la escuchen puedan sentir una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, entendiendo que las decisiones importantes requieren de reflexión, pero también de valentía. Quiero que se conecten con la idea de que, aunque el camino no siempre es fácil, el amor y el compromiso genuino pueden ser lo que nos sostienen en tiempos de incertidumbre.

La canción combina géneros como el pop, rock, soul y funk. ¿Cómo lograste equilibrar estos estilos para crear una propuesta tan única?

K.S: La mezcla de géneros fue un proceso muy intuitivo. Mi objetivo siempre fue que la canción tuviera un ritmo que conectara con el alma y la parte física del cuerpo, y eso se logra con el funk y el rock, pero sin perder la emocionalidad que caracteriza al soul y al pop. La clave para equilibrar estos géneros fue encontrar puntos de conexión entre ellos: por ejemplo, la base rítmica del funk y la emocionalidad profunda del soul se encuentran en el estribillo, mientras que el rock le da una energía liberadora a ciertos momentos de la canción.

Por otra parte, ¿qué nos puedes contar sobre la realización del videoclip?

K.S: Realizar el videoclip de “Me Quedaré” fue un proceso muy especial e introspectivo. Buscamos que cada imagen reflejara la esencia de la canción. Trabajamos en un entorno íntimo, con un equipo reducido pero comprometido. Las locaciones naturales fueron clave para transmitir autenticidad y conexión con lo esencial. Equilibrar la sencillez visual con la profundidad emocional fue un desafío, pero todo fluyó de manera orgánica gracias a la energía compartida. Este proceso me permitió explorar nuevas formas de expresar mi música y conectar con el mensaje desde otro lenguaje artístico.

A lo largo de tu trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has enfrentado como artista y cómo lo superaste?

K.S: El mayor desafío que he enfrentado fue, sin duda, la presión de encontrar mi propia voz en un mundo musical tan competitivo. Hubo momentos de duda y frustración, pero al final, lo que me ayudó fue confiar en mi autenticidad y seguir trabajando con dedicación. También ha sido complicado equilibrar mi vida personal con las exigencias de la carrera, pero he aprendido a establecer límites y a cuidar de mi bienestar emocional para seguir creando con libertad.

Has explorado varios géneros musicales en tu carrera. ¿Hay algún estilo o proyecto que todavía no hayas abordado y que te gustaría experimentar en el futuro?

K.S: Aunque he explorado varios géneros, siempre siento que hay más por descubrir. Me gustaría experimentar con más sonidos electrónicos y ambientes más atmosféricos, explorando una sonoridad más experimental y abstracta. También tengo muchas ganas de colaborar con artistas de otros géneros para llevar mi música a territorios nuevos y frescos. El mundo de la música nunca deja de sorprenderme, y siempre quiero estar abierta a nuevas experiencias.

Por último, ¿qué planes tienes para este año en cuanto a lanzamientos, colaboraciones o presentaciones en vivo?

K.S: Este año me estoy enfocando en lanzar nuevos sencillos que seguirán explorando la misma línea de “Me Quedaré”, pero con más sorpresas sonoras y colaboraciones. Además, estoy trabajando en algunas presentaciones en vivo para conectar directamente con mis seguidores, y espero tener la oportunidad de llevar mi música a nuevas ciudades. Las colaboraciones también están en mi radar, porque me encanta la idea de fusionar ideas y estilos con otros artistas.

Fuente fotografías: prensa Kella Stambuk.