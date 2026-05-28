Brown entregó diplomas a una nueva camada de guardavidas

El Municipio de Almirante Brown reconoció a 33 egresados y egresadas de la tercera promoción de la Escuela de Guardavidas, una formación orientada a la prevención, el rescate y la seguridad acuática.
 
Región28/05/2026

NOTA 3El acto se realizó en la Casa de la Cultura de Adrogué y puso en valor el rol de los nuevos profesionales

 

 

El Municipio de Almirante Brown concretó la entrega de certificados a 33 egresados y egresadas de la tercera promoción de la Escuela de Guardavidas, para reconocer la finalización y aprobación de su formación profesional.

 

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué y fue encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

 

La misma tuvo como objetivo poner en valor el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los estudiantes que culminaron satisfactoriamente su trayectoria educativa, acompañados por familiares, autoridades y miembros de la comunidad.

 

En ese marco, se destacó además la importancia de la Escuela de Guardavidas, una propuesta de formación destinada a mayores de 18 años con estudios secundarios completos, aptitud física y conocimientos de natación, que prepara profesionales capacitados para la prevención de accidentes, rescate acuático, salvamento y tareas de cuidado y seguridad en espejos de agua y natatorios.

 

Los guardavidas cuentan con formación técnica y herramientas específicas para intervenir tanto en acciones preventivas como en situaciones de emergencia, desempeñando un rol fundamental para proteger la vida y la seguridad de quienes participan de actividades acuáticas.

 

"Estamos orgullosos de contar con las políticas públicas, la infraestructura y los equipos para que continúen egresando nuevas camadas de nuevos guardavidas formados en nuestro querido distrito", indicó Mariano Cascallares.

Participaron también de la jornada el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; la inspectora jefa Distrital, Mónica Vázquez, y el director de la Escuela de Guardavidas, Pablo Seggiaro.

Te puede interesar
NOTA 5

Lomas avanza con bacheo y repavimentación en barrios del distrito

Región28/05/2026
El Municipio de Lomas de Zamora profundiza las obras de infraestructura vial en barrios de Centenario, Budge, Llavallol, Parque Barón, San José y Santa Marta, entre otros puntos del distrito. Los trabajos forman parte del programa “Obras de la Comunidad” e incluyen reconstrucción de calzadas, repavimentación y reparación de sumideros para mejorar la circulación y reforzar la conectividad urbana.
NOTA 4

Gray entregó nuevas tarjetas del Plan Más Vida en Esteban Echeverría

Región28/05/2026
El intendente Fernando Gray encabezó la entrega de 73 tarjetas del Plan Más Vida destinadas a familias con niñas, niños y personas gestantes del distrito. El programa provincial busca reforzar la asistencia alimentaria en sectores vulnerables y ya alcanzó a 186 beneficiarios en Esteban Echeverría durante 2026.
Lo más visto
destacada3

¿El fin del Libro?

Cultura 27/05/2026
"  A las letras le debemos, casi todo lo que somos y lo que hemos sido, también lo que seremos"  J.L. Borges
 
NOTA UNICA ELECCIONES

Una encuesta golpea a Milei: casi la mitad votaría a un opositor en 2027

Política28/05/2026
Aunque Javier Milei sigue liderando la intención de voto individual con 28%, un relevamiento nacional reveló que el 49% de los argentinos elegiría hoy a un candidato opositor frente a La Libertad Avanza. El estudio además mostró un fuerte rechazo a una eventual reelección del Presidente y un crecimiento de la fragmentación política.