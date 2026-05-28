Brown entregó diplomas a una nueva camada de guardavidas

El acto se realizó en la Casa de la Cultura de Adrogué y puso en valor el rol de los nuevos profesionales

El Municipio de Almirante Brown concretó la entrega de certificados a 33 egresados y egresadas de la tercera promoción de la Escuela de Guardavidas, para reconocer la finalización y aprobación de su formación profesional.

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué y fue encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

La misma tuvo como objetivo poner en valor el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de los estudiantes que culminaron satisfactoriamente su trayectoria educativa, acompañados por familiares, autoridades y miembros de la comunidad.

En ese marco, se destacó además la importancia de la Escuela de Guardavidas, una propuesta de formación destinada a mayores de 18 años con estudios secundarios completos, aptitud física y conocimientos de natación, que prepara profesionales capacitados para la prevención de accidentes, rescate acuático, salvamento y tareas de cuidado y seguridad en espejos de agua y natatorios.

Los guardavidas cuentan con formación técnica y herramientas específicas para intervenir tanto en acciones preventivas como en situaciones de emergencia, desempeñando un rol fundamental para proteger la vida y la seguridad de quienes participan de actividades acuáticas.

"Estamos orgullosos de contar con las políticas públicas, la infraestructura y los equipos para que continúen egresando nuevas camadas de nuevos guardavidas formados en nuestro querido distrito", indicó Mariano Cascallares.

Participaron también de la jornada el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; la inspectora jefa Distrital, Mónica Vázquez, y el director de la Escuela de Guardavidas, Pablo Seggiaro.