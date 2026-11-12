Gray: “Es fundamental para la vida de las personas adultas mayores de 9 de Abril”

El intendente acompañó a la comisión directiva en el festejo y entregó una ayuda económica para comprar materiales y una bomba de agua. Al centro asisten 70 personas y allí también funciona una escuela primaria para adultos.
Región12/11/2026

NOTA ARRIBA

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acompañó a personas adultas mayores en el festejo por los 40 años del Centro de Jubilados y Pensionados 9 de Abril. 


“Muy contento de estar un año más compartiendo la celebración con tantas personas queridas que asisten a este centro que sin lugar a dudas es fundamental para la vida de las personas adultas mayores de 9 de Abril.

 

Quiero agradecer a las autoridades de esta institución por el trabajo y el esfuerzo que ponen día a día para ofrecer actividades sociales a nuestras adultas y nuestros adultos mayores”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por el presidente del Centro de Jubilados, Carlos Galeano; el vicepresidente, Mateo Ojeda; y la secretaria, Liliana Salba. 


Durante la ceremonia, el intendente descubrió una placa conmemorativa a la fecha y entregó una ayuda económica destinada a la compra de baldosas, materiales eléctricos y de construcción, y una bomba centrífuga de agua para la institución.  


Actualmente asisten a este centro 70 adultas y adultos mayores que realizan actividades dictadas por el Municipio como taller de Memoria, pintura, folklore, porcelana fría, cocina, canto y corte y confección. Además, la institución es sede de una escuela primaria para adultas y adultos.

 

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