Hipólito Yrigoyen: paso reducido en ambas manos hasta el 20 de noviembre

Desde el martes 10 de noviembre, quienes pasan por ese tramo de Hipólito Yrigoyen encuentran menos espacio para circular en los dos sentidos. Es la tercera restricción en el mismo sector en un mes. La diferencia con las anteriores es que esta vez la obra afecta a la vez la mano que va hacia la Ciudad de Buenos Aires y la que vuelve hacia el sur.

El paso seguirá habilitado mientras avancen los trabajos. Para quienes viajan en colectivo, conviene prever más tiempo tanto a la ida como al regreso de la jornada laboral. A quienes van en auto, las autoridades les recomiendan considerar otro recorrido, especialmente en los horarios de mayor tránsito.

El cronograma prevé mantener la restricción hasta el viernes 20 de noviembre. La intervención sobre Yrigoyen forma parte de un plan de pavimentación que incluye, en otros puntos de Lanús, reparación de baches, sellado de juntas y reconstrucción de cordones.