En San Vicente, los vecinos pueden llevar a sus mascotas a la sede de Zoonosis de Saavedra 973. El teléfono de consulta es el 2224 448630. En Alejandro Korn, la atención es en Laprida y Ruta 210 y el número es el 2224 481619. Tanto en las dos sedes como en los operativos municipales, la vacunación es gratuita.

Para saber si corresponde un refuerzo, alcanza con revisar la fecha de la última dosis en el carnet de la mascota. Los perros y los gatos deben recibir la primera vacuna antirrábica a partir de los tres meses de edad y volver a vacunarse cada año durante toda su vida. La indicación incluye a los gatos que viven dentro de casa, donde también pueden entrar en contacto con un murciélago.

Qué hacer si aparece un murciélago

Si se encuentra un murciélago en el patio, en una habitación o en la vereda, hay que mantener a los chicos y a las mascotas a distancia y avisar a Zoonosis. Conviene dejarlo en el lugar, sin tocarlo ni intentar atraparlo. Encontrarlo caído o con dificultades para volar es motivo para dar aviso. Para confirmar si tiene rabia hace falta un análisis.

Si un perro o un gato tuvo contacto con el murciélago, hay que llamar de inmediato a Zoonosis, incluso si la mascota está vacunada. Al comunicarse, conviene explicar qué pasó y, si se conoce, indicar la fecha de la última dosis. Esa información ayuda al equipo veterinario a decidir cómo seguir.

Cuándo acudir a una guardia

La rabia puede transmitirse por mordeduras, arañazos o por contacto de la saliva de un animal infectado con los ojos, la boca o una herida. Si una persona tuvo contacto directo con un murciélago, debe consultar de inmediato en una guardia o centro de salud, aunque no encuentre una marca en la piel.

Ante una mordedura o un arañazo, hay que lavar enseguida la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y buscar atención médica. El equipo de salud evaluará si corresponde iniciar un tratamiento preventivo. La consulta debe hacerse sin esperar a que aparezcan síntomas ni al resultado del análisis del animal.

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