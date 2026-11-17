La jornada incluyó un desfile tradicionalista, una feria artesanal y de productores locales, además de puestos gastronómicos con exquisitas sugerencias regionales y shows en vivo.

La propuesta que tuvo como epicentro la plaza Eva Perón reunió a numerosos artistas que durante todo el evento hicieron estremecer y bailar al público con notables presentaciones.

Participaron, entre otros, los ballets “Escuela de Danza los Amores”, “Chaquipura”, Academia “Sachamanta” y la agrupación “Querencia de Rivadavia”. Actuaron también el campeón provincial de Malambo Juvenil Pre Laborde, Joao Ramírez; la pareja de danza ganadora del Pre Cosquín sede Almirante Brown Erneta-Gómez, Facundo Giménez, Los Méndez, y Juntos por el Chamamé.

Además, fueron parte de la iniciativa más de 10 centros tradicionalistas, entre ellos, la agrupación Raúl Domingo Urrutia, El Último Resero, Fortín Glew, La Manea, y El Bozal.

Los presentes también pudieron participar de visitas por el casco histórico de la localidad y así conocer el patrimonio cultural de todo el lugar.

“Cientos de familias disfrutaron de una nueva edición de Sabores de Mi Pueblo, una propuesta ideal para conocer la historia, identidad y costumbres de la querida localidad de Ministro Rivadavia. Una iniciativa que busca promover la cultura popular, y a través de la cual celebramos nuestras raíces y disfrutamos de la riqueza artística y gastronómica de la región”, indicó Mariano Cascallares.