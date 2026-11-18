Para una familia que vive cerca de un arroyo, la preocupación empieza cuando el agua deja de bajar. En el Conurbano, esa situación puede responder a una tormenta intensa, al desborde de un curso de agua o a una crecida que dificulta la descarga de los desagües. El escenario de El Niño obliga a observar esos procesos y a revisar cómo están preparados los barrios más expuestos.

El fenómeno se relaciona con un calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial que modifica la circulación atmosférica. Sus efectos alcanzan regiones alejadas del océano y, en el noreste argentino, favorecen temporadas más lluviosas. Esa influencia aumenta probabilidades, pero no permite atribuirle automáticamente cada tormenta ni asegurar que todo el AMBA tendrá el mismo impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé, para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en Buenos Aires, con menor probabilidad hacia el este provincial. También advierte sobre episodios localmente intensos en el centro y noreste del país. La perspectiva describe el trimestre; las alertas diarias permiten seguir cada situación concreta.

Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias, sostuvo que la coordinación con las provincias de la Cuenca del Plata comenzó en abril. Señaló que las lluvias abundantes en el sur de Brasil incrementan los aportes a los grandes ríos. Para el Delta, esa evolución importa incluso durante jornadas sin precipitaciones locales. El anuncio, sin embargo, no detalla recursos o intervenciones para cada municipio metropolitano.

En el Reconquista confluyen varios factores. Es un río de llanura cuyo comportamiento depende de las lluvias, las fluctuaciones del Paraná, las mareas del Río de la Plata y las sudestadas. En su tramo inferior se conecta con el Luján mediante el río Tigre, el Reconquista Chico y el canal Aliviador. El agua que reciben los barrios de la cuenca baja depende también de lo que ocurre fuera de sus límites.

La sudestada requiere un seguimiento propio. Los vientos del sur y sudeste elevan el Río de la Plata sobre la costa y pueden coincidir con lluvias. Cuando el río está alto, el agua acumulada encuentra más dificultades para salir. En el bajo Reconquista, las estaciones de bombeo permiten trasladarla desde los cuencos al cauce. Conocer su funcionamiento actual resulta decisivo para evaluar la preparación.

En el oeste y sur, la cuenca Matanza-Riachuelo presenta otro frente de atención. ACUMAR contempla drenajes y espacios de retención para reducir las áreas inundables. Sus modelos permiten comparar escenarios con obras, pero la documentación consultada no establece qué instalaciones están hoy disponibles para responder a una emergencia. Tampoco permite identificar barrios bajo una alerta vigente.

La urbanización influye en el resultado. Un estudio provincial sobre el Reconquista señala que la impermeabilización del suelo, los rellenos de zonas bajas y la pérdida de vegetación dificultan el escurrimiento. A eso se suma la ocupación de terrenos inundables. Las condiciones de las viviendas y la infraestructura disponible hacen que una misma tormenta tenga consecuencias desiguales entre barrios.

El 28 de octubre, COMIREC reunió a organizaciones sociales y a su Consejo Consultivo para abordar El Niño, después de encuentros con municipios. Participaron especialistas de la Autoridad del Agua y de Riesgos y Emergencias provincial. Se compartieron herramientas de monitoreo y criterios de coordinación ante lluvias intensas.

Las reuniones están anunciadas. Para conocer la preparación efectiva falta establecer qué bombas funcionan, qué desagües recibieron mantenimiento y cómo se avisará y asistirá a las familias. Esa información permitiría pasar del diagnóstico general a una respuesta concreta para quienes viven donde el agua suele quedarse.