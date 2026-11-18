Un comerciante de 44 años denunció que un conocido le ofreció 50.000 dólares para asesinar al intendente de Berazategui, Carlos “Turco” Balor. La presentación fue realizada el 3 de noviembre y dio lugar a una investigación judicial que incluyó un allanamiento en un departamento del centro del distrito.

Según la información difundida sobre la denuncia, el supuesto ofrecimiento ocurrió a mediados de septiembre. El comerciante señaló a un hombre de 60 años al que conoce desde hace más de dos décadas y que frecuentaba su parrilla.

En su relato, sostuvo que ese hombre llegó a su vivienda, le mostró cinco fajos de dólares y una pistola, y le propuso cometer un ataque contra una persona en San Miguel o El Palomar. Ante su negativa, habría mencionado a Balor como objetivo y sumado la promesa de darle un cargo en un futuro gabinete municipal.

El denunciante aseguró que rechazó también ese segundo planteo. Semanas después recurrió a las autoridades y relató la conversación que originó las actuaciones.

El viernes 13 de noviembre, efectivos de la Comisaría Primera realizaron un allanamiento en un departamento ubicado sobre la calle 147. Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa Thunder, cargadores y municiones de distintos calibres.

Los elementos quedaron a disposición de la fiscalía. La información disponible no establece si la pistola encontrada es la misma que el comerciante describió al denunciar el supuesto ofrecimiento.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Borrone, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4. Hasta la información difundida este martes 17 de noviembre, no se habían comunicado detenciones vinculadas con la investigación.