Una persecución policial terminó con un patrullero contra una casa y una pérdida de gas en Villa Independencia, Lomas de Zamora. El choque ocurrió el domingo cerca de las 19 en Iparraguirre al 1100 y obligó a intervenir a personal de MetroGAS, Edesur y Defensa Civil municipal.

El vehículo pertenecía a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense. Según la información difundida sobre el procedimiento, los efectivos seguían a una motocicleta para identificar a sus ocupantes cuando el conductor del móvil perdió el control e impactó contra el frente de la propiedad.

La colisión dañó el gabinete de gas y cables de electricidad. La rotura de la instalación provocó un escape, por lo que el operativo pasó a concentrarse también en controlar la pérdida y atender los desperfectos en los servicios.

Las cuadrillas trabajaron sobre ambas instalaciones y, una vez resuelta la emergencia, se restableció el suministro eléctrico en la zona. No se precisó cuántas viviendas habían quedado afectadas ni durante cuánto tiempo estuvieron sin luz.

El episodio dejó personas con lesiones leves, aunque la información disponible no detalla cuántas ni si se trataba de efectivos u otras personas presentes en el lugar. Tampoco se informó el resultado del procedimiento respecto de los ocupantes de la motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de Lomas de Zamora, que deberá establecer las circunstancias en las que el patrullero perdió el control y terminó contra la vivienda.