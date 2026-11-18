Una heladería del centro de Quilmes fue asaltada el viernes alrededor de las 16.30 por un grupo de al menos diez personas. El episodio ocurrió en la esquina de Colón y Almirante Brown y, según la información difundida sobre los registros de seguridad, duró menos de treinta segundos.

Durante ese lapso, algunos de los asaltantes cruzaron el mostrador y fueron hacia la caja registradora, mientras otros les quitaron sus pertenencias a dos clientes que estaban en el local. También sustrajeron mercadería, entre ella alfajores exhibidos para la venta.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del comercio. Las imágenes, difundidas después del hecho, constituyen uno de los elementos que los investigadores utilizan para reconstruir la participación de los integrantes del grupo e intentar identificarlos.

El robo afectó tanto al negocio como a quienes habían ingresado a comprar. No se informó el monto del dinero sustraído ni un inventario completo de los objetos y productos que se llevaron.

Personal de la Comisaría Primera de Quilmes interviene en las actuaciones y trabaja sobre las grabaciones de seguridad. Al momento de la información difundida no se habían comunicado detenciones.